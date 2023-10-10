Aile Destek Paketi Ekim ödemelerine ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödemelerinin başladığını duyururken, bugüne kadar hanelere 52,2 milyar TL destek sağladıklarını ifade etti. Peki, "Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, Aile Destek Paketi ne zaman yatacak?" İşte Ekim 2023 Aile Destek ödemesinin hesaplara yatacağı tarih...