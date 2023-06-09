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2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? 2. dönem VBS e-Okul not girişleri öğretmenlere kapandı mı?

2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not girişleri öğretmenlere kapandı mı?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinde karne heyecanı yaşanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı karnelerin alınmasıyla 16 Haziran Cuma günü sona erecek. Karne dağıtımı öncesinde e- Okul VBS sisteminin öğretmen ve öğrecilere kapatılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. e-Okul VBS sistemi ile öğrenci ve veliler sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi gibi daha birçok bilgiye erişim sağlayabiliyor. İşte 2. dönem VBS e-Okul not girişine ne zaman kapatılacak sorusunun yanıtı...

Giriş: 09.06.2023 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaz tatili için geri sayım sürerken, VBS e-Okul sistemi not girişinin kapanacağı tarih merak konusu oldu. e-Okul sistemi ile yazılı-sözlü sınav ve devamsızlık gibi bilgilere öğrenci, öğretmen ve veliler erişim sağlayabiliyor.  Peki, "2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? 2. dönem VBS e-Okul not girişleri öğretmenlere kapandı mı?" İşte detaylar...

  • E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

    VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

  • E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

  • KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

    İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

  • E-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

    E-okul VBS’ye giriş yapabilmek için öğrenciye ait bilgilerin bilinmesi gerekiyor. E-okul giriş ekranında öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarası girildikten sonra doğrulama ekranı çıkıyor. Bu ekranda öğrencinin doğum tarihi, günü, eğitim alınan şube, doğum yeri vb. bilgiler girilerek sisteme giriş yapılıyor.

    Sol bölümde bulunan menü aracılığıyla öğrenciler ve veliler not bilgisi, devamsızlık durumu, daha önceki yıllarda alınan belgeler ve diğer birçok bilgiye erişim sağlanabilir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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