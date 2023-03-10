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2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı! DSİ personel alımı isim listesi sorgulama ekranı

2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı! DSİ personel alımı isim listesi sorgulama

Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları 23 Ocak tarihinde sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar DSİ personel alım sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Bu kapsamda başvuru yapanlar tarafından merakla beklenen DSİ personel alımı sonuçları 10 Mart Cuma günü itibarıyla açıklandı. İşte 2023 DSİ personel alımı sonuçları ve asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş: 10.03.2023 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • DSİ personel alımı sonuçlarında beklenen açıklama geldi. Normal şartlarda 7 Şubat tarihinde açıklanması beklenen DSİ personel alımı sonuçları Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Devlet Su İşleri (DSİ), personel alımı sonuçlarının 10 Mart itibarıyla açıklandığını duyurdu. İşte 2023 DSİ personel alımı sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

  • DSİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

    DSİ başvuruları "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden 11-23 Ocak 2023 tarihleri arasında alındı..

  • DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    DSİ personel alımı sonuçları 10 Mart itibarıyla açıklandı. DSİ personel alımı sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

    DSİ 2023 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • KARİYER KAPISI SONUÇ SORGULAMA 

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda "Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; Mühendis, Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Koruma ve Güvenlik Personeli unvanlarında toplam 1273 sözleşmeli pozisyona yerleşen adaylarla ilişkin sonuçlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde yer almaktadır." ifadelerine yer verildi. 

     

  • Aynı açıklamada gerekli evraklarla ilgili; "Diğer taraftan atamaya ilişkin istenilen evraklar ileri bir tarihte web sitemizde (www.dsi.gov.tr) duyurulacaktır." denildi.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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