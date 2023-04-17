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DSİ İŞÇİ ALIMI başvuru tarihleri belli oldu! 2023 DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?

2023 DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branşlarda 908 sürekli işçi alımı yapıyor. DSİ işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlanırken, DSİ işçi alımı başvuru ve kura tarihleri, başvuru şartları, branş dağılımı bilgileri de netlik kazandı. DSİ 908 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. İşte 2023 DSİ işçi alımı başvuru ekranı...

Giriş: 17.04.2023 - 21:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • DSİ taşra teşkilatında görevlendirilmek 908 sürekli işçi alımı yapıyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru ve kura tarihleri belli oldu. DSİ işçi alımı; teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisi gibi branşlara alım yapılırken, başvuru şartları adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde alım yapılacak?" İşte DSİ işçi alımı başvuru tarihi...

  • DSİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yapacak.

     

  • DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 908 sürekli işçi alımı, herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla gerçekleştirilecek.

  • DSİ PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    Taşra teşkilatında görevlendirilecek 908 sürekli işçi, teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisinin de aralarında olduğu pozisyonlarda görev yapacak.

  • DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Gereken şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

    Türkiye İş Kurumunun ilanına göre müracaatların 22 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

  • DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    İşe alınacak sürekli işçiler, 3 Mayıs'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

    Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

  • Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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