DSİ taşra teşkilatında görevlendirilmek 908 sürekli işçi alımı yapıyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru ve kura tarihleri belli oldu. DSİ işçi alımı; teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisi gibi branşlara alım yapılırken, başvuru şartları adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde alım yapılacak?" İşte DSİ işçi alımı başvuru tarihi...