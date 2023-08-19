2023 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
16 Temmuz tarihinde sayısal ve sözel olarak tek oturum şeklinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Ağustos'ta açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih tarihlerine çevrildi. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıl lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler DGS tercih tarihlerini gündemine aldı. İşte ÖSYM tercih kılavuzu ile DGS tercihlerinin başlayacağı tarih...
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 11 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından adaylar tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları beklemeye başladı. ÖSYM tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından; DGS taban puanları, tercih tarihleri ve başarı sıralamaları netlik kazanacak. Peki, "2023 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" İşte detaylar...
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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
DGS sonuçları 11 Ağustos Cuma günü adayların erişimine sunuldu.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanırken , tercihler 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. DGS tercihlerinin bu yıl ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.
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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
DGS adayları, belirtilen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından tercihlerini gerçekleştirebilecek.
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Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.