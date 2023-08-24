DGS tercih tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sınav sonucuna göre taban puanları doğrultusunda tercihlerini yapacak olan adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler. Peki, "DGS tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte DGS tercihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...