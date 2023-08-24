2023 DGS tercih tarihleri: DGS tercihleri ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunuldu. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Hatıralanacağı gibi geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. İşte 2023 DGS tercih tarihleri...
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DGS tercih tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sınav sonucuna göre taban puanları doğrultusunda tercihlerini yapacak olan adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler. Peki, "DGS tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte DGS tercihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
DGS sonuçları 11 Ağustos Cuma günü adayların erişimine sunuldu.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanırken , tercihler 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. DGS tercihlerinin bu yıl ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.
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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
DGS adayları, belirtilen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından tercihlerini gerçekleştirebilecek.
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Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.