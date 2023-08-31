2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 29 Ağustos Salı günü başladı. DGS başvuruları, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından DGS tercih tarihleri ile tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. İşte 2023 DGS tercihlerinin sona ereceği tarih...
- 1
DGS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. 29 Ağustos tarihi itibarıyla başlayan DGS tercihleri 5 Eylül tarihinde sona erecek. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler, DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, “2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri hangi tarihte bitecek?” İşte DGS tercih sonucu sorgulama ekranı…
- 2
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
- 3
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
-
- 4
KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
- 5
ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.