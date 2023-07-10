Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar sınav öncesinde çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. 5 Haziran tarihinde sona başvuruların ardından DGS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, "2023 DGS ne zaman? DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte 2023 DGS tarihi...

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2023 DGS NE ZAMAN?



İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.



ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.