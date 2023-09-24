Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu ek tercih süreci ile devam ediyor. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? DGS ek kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?" İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu ile taban puanları, boş kontenjan listesi ve başarı sıralamaları...