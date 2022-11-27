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2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

Yeni yıl yaklaştı, gözler 2023 bekçilik başvuru tarihine çevrildi!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bekçi adaylarının gözü başvuru tarihine çevrildi. EGM 2023 Bekçilik Sınavı başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar...

Giriş: 27.11.2022 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman başlıyor? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akdemisi bekçilik başvuru şartları nelerdir? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı bekçi adayları tarafından araştırılıyor. Peki, bekçilik başvuruları ne zaman başlıyor? Sözlü ve fiziki yeterlilik sınavında aranan şartlar neler? İşte emrak edilen detaylar...

  • BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

    2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte bekçiler, "Bekçilik sınavı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki henüz yeni yılda bekçi alımıyla iligli resmi bir açıklama yapılmadı.

     

  • Dolayısıyla bekçi alımıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı için henüz sınav saatinden de bahsetmek mümkün değil. Ancak olası bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.

     

  • SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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