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2023 Bekçi alım şartları ve başvuru tarihleri: Bekçi alım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2023 Bekçi alım şartları ve başvuru tarihleri: Bekçi alım başvurusu nasıl yapılır?

2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuruları 18 Ocak itibarıyla başladı. Polis Akademisi tarafından yayınlanan 26 ilde 1.250 bekçi alım duyurusunun ardından, son başvuru tarihi ve başvuru şartları bekçi adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Bekçi alım başvuruları e- Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. İşte 2023 bekçi alım başvuru ekranı...

Giriş: 31.01.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 26 ilde 1.250 bekçi alım yapılacağını duyurmasının ardından, son başvuru tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Başvurular e- Devlet üzerinden alınırken,  bekçi alım başvuru şartları ve başvuru ücretleri adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Bekçi alım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?" İşte 2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı detayları...

  • BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    26 ilimizde istihdam edilmek üzere 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Başvurular 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına internet üzerinden ön başvurular, 18.01.2023 - 03.02.2023 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar  https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgilerin doldurması şeklinde yapılacaktır. 

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

    İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680   18.01.2023 saat 09.00’dan 03.02.2023 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır. 

    Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

  • 2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

    a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

    c)    En az 167 cm boyunda olmak, 

    d)    Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. 

    e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f)    Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

    g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

    h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

    k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

  • m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

  •  

     

    2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

    S.N.

    İL

    PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

     

    1

    İSTANBUL

    740

     

    2

    İZMİR

    100

     

    3

    TEKİRDAĞ

    55

     

    4

    MUĞLA

    50

     

    5

    VAN

    40

     

    6

    DİYARBAKIR

    25

     

    7

    GAZİANTEP

    15

     

    8

    EDİRNE

    15

     

    9

    ISPARTA

    15

     

    10

    TUNCELİ

    15

     

    11

    IĞDIR

    15

     

    12

    YALOVA

    15

     

    13

    ARDAHAN

    15

     

    14

    MARDİN

    15

     

    15

    SİİRT

    10

     

    16

    HAKKARİ

    10

     

    17

    ŞIRNAK

    10

     

    18

    AĞRI

    10

     

    19

    ÇANKIRI

    10

     

    20

    ÇANAKKALE

    10

     

    21

    NEVŞEHİR

    10

     

    22

    AKSARAY

    10

     

    23

    YOZGAT

    10

     

    24

    BİTLİS

    10

     

    25

    ERZİNCAN

    10

     

    26

    KİLİS

    10

     

    TOPLAM

    1.250

  • BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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