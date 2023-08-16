2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı: 2000 yıllık antik kentte tarihi maç!
Filenin Sultanları'nın da yer aldığı 2023 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın açılış maçı, tarihi Verona Arena'da yapıldı. İtalya ile Romanya arasındaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. İtalya'daki tarihi Verona Arena'da 1988 yılından sonra ilk kez bir voleybol müsabakası düzenlendi
- 1
2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası dün oynanan İtalya - Romanya mücadelesi ile başladı.
- 2
Açılış mücadelesi, 2000 yıllık antik Verona Arena'da oynandı.
- 3
İtalya karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.
-
- 4
İtalya'daki tarihi Verona Arena'da 1988 yılından sonra ilk kez bir voleybol müsabakası düzenlendi.
- 5
İtalya'nın Verona kentinde, M.Ö 30 yılında inşa edilen bir Roma Arenası olan yapı, en iyi korunan antik yapılar arasında yer alıyor. 30 bin kapasiteliyken 1117 yılında meydana gelen deprem nedeniyle bir kısmı yıkılan Verona Arena, günümüzde 15 bin kişi kapasiteli kullanılabilir bölüme sahip.
- 6
15 Ağustos'ta başlayacak olan şampiyonaya İtalya, Belçika, Estonya ve Almanya ev sahipliği yapıyor. İtalya - Romanya maçıyla başlayacak olan dev turnuva, 3 Eylül'de sona erecek.
-
- 7