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2023 AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! AUZEF sınavları online mı, yüz yüze mi ne zaman yapılacak?

2023 AUZEF vize sınav tarihleri açıklandı! AUZEF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF vize sınavlarına dair açıklama yapıldı. Açık ve Uzak Eğitim Fakültesi bahar dönemi için kayıt yenileme işlemleri 15 Mart 2023 tarihinde sona ermişti. Öğrenciler vize sınavlarının ne zaman yapılacağını ve online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyordu. İstanbul Üniversitesi AUZEF sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı, işte detaylar...

Giriş: 01.04.2023 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Öğrenciler tarafından AUZEF vize sınavlarının ne zaman yapılacağı ve online mı yoksa yüz yüze mi olacağı araştırılıyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik tavimini 29 - 30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planan bahar dönemi vize sınav tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. 

  • AUZEF 2023 VİZE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Yayınlanan takvime göre AUZEF 2022 - 2023 bahar dönemi ara sınavları 29 - 30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktı. 

    Ancak AUZEF resmi sosyal medya hesabından sınavların 4 oturumdan oluşacağını ve tarihlerin değiştini belirtti.

    Buna göre AUZEF sınavları; 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Yapılan açıklama ise şöyle "Değerli Öğrencilerimiz, Bugün yapılan Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022 - 2023 eğitim - öğretim yılı bahar yaryılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır."

     

  • AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Yapılan açıklamalara göre 29 Nisan - 06 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan AUZEF vize sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak.

     

  • AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI VE NEREDEN ALINIR?

    AUZEF Bahar Dönemi vize sınavlarının giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Konuya dair belgeler açıklandığında AUZEF sitesi üzerinden öğrenci giriş belgeleri alınabilecek.

     

  • AUZEF BAHAR DÖNEMİ TÜM SINAV TARİHLERİ

    Vize sınavlar: 29 Nisan - 06 Mayıs

    Final sınavları: 10 - 11 Haziran

    Telafi sınavları: 22 - 23 Temmuz

    Mezuniyet üç ders sınavı: 2 Eylül

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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