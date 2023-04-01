Öğrenciler tarafından AUZEF vize sınavlarının ne zaman yapılacağı ve online mı yoksa yüz yüze mi olacağı araştırılıyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik tavimini 29 - 30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planan bahar dönemi vize sınav tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.