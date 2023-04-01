AUZEF 2023 VİZE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yayınlanan takvime göre AUZEF 2022 - 2023 bahar dönemi ara sınavları 29 - 30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktı.
Ancak AUZEF resmi sosyal medya hesabından sınavların 4 oturumdan oluşacağını ve tarihlerin değiştini belirtti.
Buna göre AUZEF sınavları; 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yapılan açıklama ise şöyle "Değerli Öğrencilerimiz, Bugün yapılan Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022 - 2023 eğitim - öğretim yılı bahar yaryılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır."