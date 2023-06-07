AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin, "Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Akbaşoğlu, "Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.