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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI: 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

AK Parti'den kritik asgari ücret zammı açıklaması: 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Temmuz ayına kısa bir süre kala, asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur-emekli maaşı ve asgari ücret zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Asgari ücret zammında bilindiği gibi; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelip genel olarak ortak bir karar almaktadır. İşte 2023 Temmuz ayı asgari ücretin belli olacağı tarih...

Giriş: 07.06.2023 - 19:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milyonların gözü temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olan zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan son Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücrete ilişkin, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullanmıştı. Peki, "2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?" İşte asgari ücret temmuz ara zammında yaşanan son dakika gelişmeleri...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

     

  • AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin, "Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

    Akbaşoğlu, "Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

     

  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; bütçe giderlerini etkilemeyeceği için asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam ilk bakışta en kolay çözülecek konu gibi görünüyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı birçok açıklamada yeni asgari ücret için 500 dolar ifadesini kullandı.

     

  • Asgari ücrete yapılacak zam bütçeyi değil özel sektör işletmelerini ilgilendiriyor. Bu nedenle karar vermesi kolaymış gibi düşünülüyor. Ancak, Bakan Şimşek, enflasyonun kontrol altına alınması hedefi ile çelişmeyecek bir asgari ücret zammında ısrar ederse daha düşük oranlı bir artış da gündeme gelebilir.

     

  • ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

    Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor.

     

  • ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Temmuz ayı asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonla belirlenecek. Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil, konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

     

  • ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

     

  • Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

     

  • MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücret 2023 Ocak ayında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti.

    Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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