Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt için yatırılan sınav katılım ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav katılım ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.