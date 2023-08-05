AÖL 3. dönem sınavları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yapılan sınavlar, online olarak, Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir. Peki, "2023 AÖL 3. dönem sınavları bitti mi? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AÖL 3. dönem sınavlarının sona ereceği tarih...