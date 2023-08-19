2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
28 Temmuz tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 9 Ağustos'ta sona erdi. Online olarak uygulanan AÖL sınavları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden açıklanacak. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılan açık lise öğrencileri gözünü AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak yapılan AÖL sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih...
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihlerinde açıklanacağı öngörülüyor.
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AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
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AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
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AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim SistemiXnden öğrenebilecek.
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