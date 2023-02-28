AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştiriyordu. Pandemi sonrası ise Açık Lise sınavları online olarak yapılmaya başlandı.

Geçtiğimiz dönem Aralık ayında yapılan online sınavlarda kopya çektiği anlaşılan 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Öğrenim çağı dışında olan öğrenciler hariç, kopya çektiği tespit edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları’na kabul edilmeyecek.

2. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı sınav takviminin duyurulması ile birlikte belli olacak.