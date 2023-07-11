2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

1 Şurada Paylaş!







AÖF yaz okulu kayıt işlemleri ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesi ile 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı, 7 Temmuz 2023 Cuma günü ise sona erdi. Öğrenciler AÖF sınavlarının ne zman yapılacağını merak ediyor. İşte, Açıköğretim yaz okulu sınav tarihleri...

2 Şurada Paylaş!







AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan 2023 sınav takvimine göre AÖF yaz okulu sınavları şu tarihlerde yapılacak; AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek. 19 Ağustos Cumartesi günü ise dersler sona erecek. Yaz okulu sınavları yine 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü yapılacak.