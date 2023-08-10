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        Haberler Gündem 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak? Açıköğretim Fakültesi sınav tarihi

        2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan kayıt sürecinin ardından gözler AÖF yaz okulu sınav tarihine çevrildi. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?" İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihi...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 23:24
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        • 1

          AÖF yaz okulu eğitimleri 10 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. 6 hafta sürecek olan eğitim sürecinin ardından AÖF öğrencileri sınava tabii tutulacak. Bu kapsamda AÖF yaz okulu sınav tarihi öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?" İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

          AÖF yaz okulu eğitimleri 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı. 6 hafta sürecek olan eğitim 19 Ağustos'ta sona erecek.

          Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

        • 4

          YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

          AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

          Adaylar sınava katılacakları okulları, sınav giriş belgesi ile sorgulayabilecek. AÖF sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

          Sınav günü (19 Ağustos) adaylar, geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

          AÖF sınav giriş belgesi üzerinde ayrıca adayların sınavda uyması gereken kurallar bulunuyor.

        • 5

          YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

          Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

        • 6

          YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

          Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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