AÖF yaz okulu eğitimleri 10 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. 6 hafta sürecek olan eğitim sürecinin ardından AÖF öğrencileri sınava tabii tutulacak. Bu kapsamda AÖF yaz okulu sınav tarihi öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?" İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...