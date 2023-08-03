Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. AÖF yaz okulu sınavlarına katılım gösterecek olan öğrenciler için sınav giriş belgeleri yayımlandı. AÖF yaz okulu sınavları öncesinde 6 hafta devam edecek olan eğitim süreci 10 Temmuz tarihinde başladı. Peki, "AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...