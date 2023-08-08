Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan öğrenciler gözünü AÖF yaz okulu sınav tarihlerine çevirdi. AÖF sınavlarında her ders için 20 soru sorulurken, öğrencilere 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Yaz okulu sınavı online mı olacak?" İşte detaylar...