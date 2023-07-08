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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AÖF yaz okulu sınavları öncesinde öğrenciler, 7 hafta sürecek olan eğitime katılım sağlayacak. Peki, "2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?" İşte 2023 AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...