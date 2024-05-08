2023 ABD Güzeli Noelia Voigt ünvanını bıraktı

"Ne yazık ki, Miss USA 2023 ünvanından istifa etmek gibi çok zor bir karar aldım" diyen güzellik kraliçesi, süreç boyunca giderek ruh sağlığının bozulmaya başladığını söyleyerek artık bu ünvanı taşıyamadığını itiraf etti ve yarışmanın ona kazandırdığı her şeyden vazgeçti.