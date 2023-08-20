Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme KYK burs/kredi ve yurt başvuruları geldi. Geçtiğimiz sene 25 Ağustos tarihinde yurt, 15-17 Kasım tarihleri arasında ise kredi ve burs başvuruları gerçekleştirilmişti. Peki, 2023-2024 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...