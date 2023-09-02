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        Haberler Gündem 2023 - 2024 VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

        2023 - 2024 VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir?

        2023-2024 eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında alınan başvurular, 'www.vgm.gov.tr' adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "2023 - 2024 VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte 2023 - 2024 VGM burs başvuru şartları ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 00:32 Güncelleme: 02.09.2023 - 00:32
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        • 1

          Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araşıtırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, VGM burs başvuru tarihleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika duyurularını beklemeye başladı. Peki, "2023 - 2024 VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte VGM burs başvuru tarihleri...

        • 2

          VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı.

          Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvurular alınıyor.

        • 4

          VGM BURSU NE KADAR?

          Yeni yılın VGM burs miktarları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ise 2022-2023 eğitim yılında Mart ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

        • 5

          VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

          a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

          b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

          c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        • 6

          ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

          d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

          e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

          f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

          g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

          Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

          Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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