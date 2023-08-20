Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2023-2024 sezonu birinci transfer tescil dönemi 26 Haziran tarihi itibarıyla başladı. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ekipler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, "Yaz transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?" Soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...