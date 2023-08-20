2023-2024 transfer sezonunun sona ereceği tarih! Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?
2023-2024 Süper Lig sezonu 11 Ağustos tarihinde Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile başladı. Süper Lig ekipleri yaz transfer döneminde kadrolarını yeni transferlele güçlendirirken, futbolseverler 2023-2024 transfer sezonunun sona ereceği tarihi araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Yaz transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?" İşte TFF ile yaz transfer döneminin sona ereceği tarih...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2023-2024 sezonu birinci transfer tescil dönemi 26 Haziran tarihi itibarıyla başladı. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ekipler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, "Yaz transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?" Soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2023-2024 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran tarihinde başladı.
2023-2024 yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararına göre 11 Ocak 2024'de başlayıp 9 Şubat 2024'de sona erecek.
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