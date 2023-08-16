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        Haberler Gündem 2023-2024 öğretmen atama takvimi: Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

        2023-2024 öğretmen atama takvimi: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

        2023-2024 öğretmen atama takvimi atama bekleyen öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimi ve konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 20:48
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        • 1

          Atanamayan öğretmenler konusunda kritik açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şimdi atanamayan bütün öğretmenleri atayacağız demek, o gençlerin gelecekleriyle oynamak gibi bir şey. O yüzden ben bu söylemlerden politikacılarımızın kaçınmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı. Peki, "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı?" İşte öğretme atamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ÖĞRETMEN ATAMALARIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

          Atanamayan Öğretmenler konusundaki soruları da yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu:

          "Millî Eğitim Bakanı olarak Bakanlık bünyesinde çalışan öğretmen arkadaşlarımızın sayısının artmasını çok arzu ederim, ama şimdi burada mevzu politize edilecek bir boyutta değil. Şimdi bu siyaset malzemesi yapılıp bütün atanamayan öğretmenleri atayacağız diyen bir siyasetçi ya Türkiye'de rakamlar hakkında bilgi sahibi değil ya da popülizm uğruna insanların kaderleriyle ve gelecekleriyle oynuyor. "

        • 3

          "Şimdi atanamayan bütün öğretmenleri atayacağız demek, o gençlerin gelecekleriyle oynamak gibi bir şey. O yüzden ben bu söylemlerden politikacılarımızın kaçınmasını arzu ediyorum. Biz Bakanlık olarak zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla sürekli konuşuyoruz. Bakın şu an hâlihazırda Bakanlık sistemindeki öğretmen arkadaşlarımın yaklaşık yüzde 80'ine yakını Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olduğu dönemde atanmış.

        • 4

          Yani bu kadar çok Öğretmen Ataması yapılmışken, niye tekrar atama yapılmasıyla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde olalım? Öyle bir şey yok, yeni öğretmen ataması kuşkusuz olacak. Biz Bakanlık olarak hassas bir dil kullanmaya çalışıyoruz atanan ya da atanamayan bütün kardeşlerimize, bütün öğretmenlerimize, adaylarımıza, herkese kardeş muamelesi ile yaklaşmaya çaba sarf ediyoruz. Biz de mümkün olduğunca fazla sayıda arkadaşımızı istihdam etmek için çaba göstermeye devam edeceğiz."

        • 5

          ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

          Öğretmen atamalarına lişkin tarih bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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