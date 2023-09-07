Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2023-2024 öğretmen atama takvimi! Öğretmen atamaları ne zaman, nasıl yapılacak?

        2023-2024 öğretmen atama takvimi! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda öğretmen atama takvimi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. 68 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, öğretmen ataması için bahar yılı başında yeni atanan bir grup öğretmenle eğitim ve öğretime başlanacağını belirtti. Peki, "Öğretmen ataması ne zaman, nasıl yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?" İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 01:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak 2023-2024 atama takvimini beklemeye başladı. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Peki, "Öğretmen ataması ne zaman, nasıl yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?" İşte detaylar...

        • 2

          ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ihtiyacı şu kadardır demek doğru değil. Söyleyeceğimiz rakamlar yaklaşık rakamlardır. Her yıl takvim yılı sonunda hesap yapıyoruz. 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde yıl sonu bunun değişmesi gerekiyor.

        • 3

          Şu an 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. Norm güncellemesi yapıyoruz, müfredat da bununla beraber yürüyor. Ders sayısı azaldığında otomatik olarak öğretmen ihtiyacı da buna göre belirleniyor. Ders sayısı azalınca öğretmen ihtiyacı da azalıyor. Dolayısıyla sürekli güncelleme yapıyoruz.

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

          Sayın cumhurbaşkanımız da bize çok destek oldu; biz öğretmen ihtiyacımızı bu eğitim öğretim başına yetiştiremedik, bahar yılı başında yeni atanan bir grup öğretmenle eğitim ve öğretime başlayacağız. Ekim ayı içerisinde kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz.

        • 5

          ÖĞRETMEN ATAMA KADRO BRANŞ DAĞILIMI

          Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeniliklerle birlikte yabancı dilde ihtiyacımız var, özellikle öğretmen temininde zorluk yaşadığımız alanlardan biri özel sınıf öğretmen, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmenliği diye sıralama böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa