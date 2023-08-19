2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Hatırlanacağı gibi, KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl e-devlet üzerinden 24 Ağustos tarihinde alınmıştı. Peki, "2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?" İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihi ve şartları...
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KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Kredi ve burs başvuruları, geçtiğimiz yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos'ta yapılmıştı. Peki, "2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?" İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene de ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.
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KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.
Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.
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Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
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