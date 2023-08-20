Kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında, KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos'ta yapıldı. Öğrenciler bu yıl YKS tercih sonuçlarının belli olmasıyla beraber KYK burs/kredi ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağını ve şartlarını sorgulamaya başladı.