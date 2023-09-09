2023-2024 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK kredi ve burs ne kadar olacak?
Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvurularının tamamlanmasının ardından, gözler burs başvuru tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı üzere burs ve kredi başvuruları 15-17 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) her yıl üniversite öğrencilerine burs ve kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda KYK burs başvuru tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...
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KYK burs ve kredi başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kredi ve burs başvuru tarihleri için milyonlarca öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen öğrencilere geri ödemeli kredi verilmektedir. Peki, "2023-2024 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs ve kredi bu yıl ne kadar olacak?" İşte KYK burs başvuruların başlayacağı tarih...
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KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından burs başvurularına göre daha erken alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru takvimini duyurmadı.
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılda başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KYK BURS - KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
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KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan kredinin herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Öğrenciler sadece kredi başvurusunda bulunamazlar.
KYK burs başvurusunda bulunurken öğrenciler aynı anda kredi için de müracaat etmiş olur. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi verilir. Öğrenci kredisi ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlar.
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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Amatör milli sporcu olan öğrenciler
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KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.
Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.
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KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NEDİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerinin başta eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçları için burs desteği sağlıyor. Burs başvuruları değerlendirilirken adayların ve ailesinin ekonomik durumları belirleyici oluyor.
Burs verilmeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilir.
Yurt dışında eğitim alan öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri burs müracaatında bulunabilir. Başarı kriterlerini sağlamayan adayların bursları krediye dönüşebilir. KYK burs başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor.