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Haberler Futbol

2023-2024 Kulüp Lisans Süreci başlıyor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplere uygulanacak 2023-2024 Kulüp Lisans Süreci, başlıyor

Giriş: 13.02.2023 - 22:59 | Güncelleme: ABONE OL
2023-2024 Kulüp Lisans Süreci başlıyor
AA

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, 2023-2024 Futbol Sezonu kulüp lisans başvurularının kabulü ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan "Kulüp Lisans Başvuru Dosyaları", TFF'nin resmi web sitesi www.tff.org'da yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sistem, kulüplerin sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, hukuki, mali ve personel idari yapısını daha sağlam ve şeffaf hale getirebilmeyi amaçlıyor.

Kulüpler, mart ayının son iş gününe kadar başvurularını yapabilecek. Nisan ve mayıs aylarında kulüplerin başvuruları değerlendirilerek en geç mayıs ayının 21. gününde UEFA lisans kararları ve 1. aşama ulusal lisans kararları açıklanacak.

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