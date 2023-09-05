İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İSMEK kayıt işlemi, giris.ibb.istanbul adresinden online olarak yapılmaktadır.

İlk işlem olarak giris.ibb.istanbul adresinden “Üye Ol” butonuna tıklayarak üye olmanız gerekiyor.

Üyelik formunda, kullanıcı adı olarak T.C. Kimlik numarası istenmektedir. Aynı şekilde telefon numarası bilginiz de talep edilmektetdir. Belirtmiş olduğunuz telefon numarası güncel ve SMS alacak şekilde olmalıdır. Üyelik sonrası gelecek olan doğrulama kodu ulaşması ve üyeliğinizi tamamlamanız gerekir.

Üyelik işleminin tamamlanması ile birlikte giris.ibb.istanbul ya da enstitukayit.ibb.istanbul adresinden T.C. Kimlik numaranızı kullanıcı adı olacak şekilde, belirlemiş olduğunuz şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra istediğiniz branşı seçerek size en yakın ilçe ve kurs merkezini belirledikten sonra kayıt olabilirsiniz.

İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz.

İSMEK KURSLARI NELERDİR?

Yeni bir meslek edinmeyi amaçlayan veya mesleğinde sürekli gelişimi hedefleyenler için çeşitli eğitimlerin yer aldığı bu dalda; Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Mesleki Teknik Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Robotik ve İnovasyon, Turizm ve Otelcilik, Yönetim ve Hizmet ile Ziraat alanları yer alıyor.

Kişisel Gelişim kategorisinde Dil Eğitimleri ve Kişisel Gelişim ve Eğitim branşları bulunuyor.

Güzel Sanatlar

– Müzik

– Sahne ve Gösteri Sanatları

– Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat;

– Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

– Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

– Örgü ve İşleme Sanatları

– Süsleme Sanatları

– Tekstil Tasarımı