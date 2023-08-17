İŞKUR TYP kapsamında farklı pozisyonlara destek elemanı alımı yapacak. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydan oluşmaktadır. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Bunlar; noter kurası yöntemi, liste yöntemi, yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yönteminden oluşmaktadır. Peki, "2023-2024 İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? TYP okul temizlik görevlisi alımı ne zaman?" İşte TYP personel alımı başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...