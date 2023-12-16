Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2023-2024 İBB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?

        2023-2024 İBB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı gibi 26 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları 20 Ekim tarihinde sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 01:35 Güncelleme: 16.12.2023 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Genç Üniversiteli Desteği' projesi kapsamında 75 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. 20 Ekim tarihine kadar burs başvurularını tamamlayan adaylar İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bilindiği gibi İBB burs başvuru sonucu geçtiğimiz yıl 21 Aralık’ta adayların erişimine sunulmuştu. Peki, "2023-2024 İBB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?" İşte detaylar...

        • 2

          İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

          İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim’de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene de İBB burs sonuçlarının Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

          İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.

        • 4

          İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

          Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

          Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

          Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

          Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

          Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

          Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

        • 5

          BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

          Açık öğretimde okuyan öğrenciler

          Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

          Ücretli değişim programında bulunanlar

          Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

          Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

          Sabıka kaydı olanlar

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulundu
        İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulundu
        İlk kez bir Türk uzaya gidecek
        İlk kez bir Türk uzaya gidecek
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        Önüne düştüğü TIR'ın altında kaldı!
        Önüne düştüğü TIR'ın altında kaldı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Habertürk Anasayfa