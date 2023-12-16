2023-2024 İBB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı gibi 26 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları 20 Ekim tarihinde sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Genç Üniversiteli Desteği' projesi kapsamında 75 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. 20 Ekim tarihine kadar burs başvurularını tamamlayan adaylar İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bilindiği gibi İBB burs başvuru sonucu geçtiğimiz yıl 21 Aralık’ta adayların erişimine sunulmuştu. Peki, "2023-2024 İBB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?" İşte detaylar...
- 2
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim’de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene de İBB burs sonuçlarının Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
- 3
İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.
-
- 4
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
- 5
BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Sabıka kaydı olanlar