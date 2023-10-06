Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2023 - 2024 Green Card başvuru tarihleri! Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        2023 - 2024 Green Card başvuru tarihleri! Green Card başvurusu nasıl yapılır?

        Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00 itibarıyla başladı. 7 Kasım Salı gününe kadar sürecek olan Green Card başvuruları, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Bilindiği gibi ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından tahsis edilmektedir. İşte ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 21:37 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuruları 4 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alınacak. Belirtilen tarihler arasında Green Card başvurusu yapmak isteyenler, başvuru şartlarını ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?

          Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başladı. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

          Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.

          GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

        • 5

          - Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

          - ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

          - Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.

          - ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.

        • 6

          - Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.

          - 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

          - Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.

          - İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Habertürk Anasayfa