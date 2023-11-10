AUZEF ARA SINAVLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.