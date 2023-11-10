2023-2024 AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile güz dönemi vize (ara dönem sınavı) tarihleri netlik kazandı. Bu hafta sonunda gerçekleşecek AUZEF vizeleri için sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, "2023-2024 AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte 2023-2024 AUZEF sınav tarihleri...
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AUZEF güz dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023- 2024 AUZEF sınav tarihlerini duyurdu. Belirtilen tarihler arasında güz dönemi sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler, vizlerin yapılacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2023-2024 AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl, nereden alınır?" İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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2023-2024 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi akademik takvimi yayımlandı. Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 03 Şubat - 4 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak telafi sınavlarına katılacak.
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AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerine vize ve bitirme sınavı uygulayacak.
İstanbul Üniversitesi, telafi ve mezuniyete üç ders sınavı yapmaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda telafi sınavlarına katılmaları gerekmektedir.
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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2023-2024 AUZEF ara dönem (vize) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiresmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.''
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AUZEF ARA SINAVLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?
Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.