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        Haberler Gündem 2023-2024 AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, sınav nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

        2023-2024 AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?

        Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler AÖF güz dönemi sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi 2023-2024 akademik takvimini paylaşmasının ardından, AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. AÖF güz dönemi sınavlarına katılım gösterecek Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 güz dönemi ara sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 01:35 Güncelleme: 17.11.2023 - 01:35
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        • 1

          AÖF güz dönemi sınav tarihleri için geri sayım başladı. Ara sınavlar için çalışmalarını sürdüren AÖF öğrencileri, Açıköğretim Fakültesi sınav tarihlerini gündemine aldı. AÖF ara sınavları bilindiği üzere not ortalamasını yüzde 30, finaller ise yüzde 70 etkilemektedir. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, AÖF sınavı nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi yapılacak?" İşte AÖF sınav tarihleri...

        • 2

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

          Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

          İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

          ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 4

          Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023

          Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

          Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 5

          ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

          AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

          AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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