AÖF güz dönemi sınav tarihleri için geri sayım başladı. Ara sınavlar için çalışmalarını sürdüren AÖF öğrencileri, Açıköğretim Fakültesi sınav tarihlerini gündemine aldı. AÖF ara sınavları bilindiği üzere not ortalamasını yüzde 30, finaller ise yüzde 70 etkilemektedir. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, AÖF sınavı nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi yapılacak?" İşte AÖF sınav tarihleri...