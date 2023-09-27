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        Haberler Gündem 2023-2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

        2023-2024 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlıyor?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Yeni kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, AÖF kayıt yenileme ve ders seçim tarihlerine çevrildi. AÖF kayıt yenileme işlemleri, 'aof.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden yapılacak. İşte 2023 AÖF kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:09
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        • 1

          AÖF kayıt yenileme süreci için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimini paylaşmasının ardından, AÖF kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri netlik kazandı. Peki, "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ders seçimi nasıl yapılır?" İşte 2023 - 2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

          AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

        • 3

          AÖF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

          İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

          ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma

          ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

          Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

          Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

        • 4

          Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

          Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma

          Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 5

          AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girebilir.

          Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

        • 6

          AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

          Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek.

          2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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