AÖF kayıt yenileme süreci için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimini paylaşmasının ardından, AÖF kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri netlik kazandı. Peki, "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ders seçimi nasıl yapılır?" İşte 2023 - 2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...