2023-2024 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 2 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı. Lisans ve ön lisans eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nden sürdüren öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerinin sona ereceği tarihi gündemine aldı. Peki, "2023-2024 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır?" İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri...
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AÖF güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Yeni kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler AÖF kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. 2 Ekim tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri iki hafta sürecek. AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Peki, "2023-2024 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır?" İşte detaylar...
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AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı.
AÖF, İkstisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri: 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
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Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girebilir.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.
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AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek.
2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.