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        Haberler Gündem 2023-2024 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

        2023-2024 1. Dönem AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını tamamlayan açık lise öğrencileri, AÖL sınav tarihlerini gündemine aldı. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları üç oturum şeklinde uygulanacak. Açıklanan sınav tarihlerinde sınavlara katılım gösterecek öğrenciler, AÖL sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 AÖL sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 01:54 Güncelleme: 11.11.2023 - 01:54
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        • 1

          AÖL sınav tarihleri açık lise öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler tarafından merakla beklenen 1. dönem sınav tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Peki, "AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları nasıl olacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak?" İşte AÖL 1. dönem sınavları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          AÖL YENİ KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ!

          Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

        • 3

          AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

          AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00'da

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00'te

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00'da

        • 4

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime sunulacak.

        • 5

          AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

          Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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