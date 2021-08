2022’nin sonuna kadar 10 otel açacak

HABERTURK.COM

Marriott International, 2022'nin sonuna kadar 10 otel açma hedefiyle Türkiye'deki portföyünü genişletme planlarını açıkladı. Planlanan açılışlarla birlikte, 2022'nin sonuna kadar şirketin Türkiye'deki portföyü sekiz pazarda 43 otel ve 7 bini aşkın odaya ulaşacak. Pazara yönelik uzun vadeli odağına vurgu yapan şirket, yakın zamanda Four Points by Sheraton markası altında iki yeni anlaşma imzaladığını duyurdu.

Marriott International Türkiye İş Geliştirme Direktörü Begüm Kaya, “Marriott International'ın Türkiye pazarında başarılı operasyonlarla dolu güçlü bir geçmişi var. Zengin marka portföyümüz, birinci sınıf dağıtım ve rezervasyon platformumuz ve kapsamlı sadakat ve seyahat programımız Marriott Bonvoy ile yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın Türkiye’de bize duydukları güvene minnettarız" dedi

Şirketten yapılan açıklamada; Four Points by Sheraton ve Residence Inn by Marriott gibi markaları içeren odaklı hizmet portföyüyle büyümeye devam ediyor. Four Points by Sheraton, bu yıl açılması planlanan Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane ve 2022'de açılması öngörülen Four Points by Sheraton Elazığ projeleriyle Türkiye pazarındaki ivmesini artıracağını duyurdu.

Orientbank Hotel İstanbul, Autograph Collection'ın kısa süre önce gerçekleşen açılışının ardından, İstanbul'da iki yeni Autograph Collection otelinin daha açılması planlanlandığı ve The Burdock, Autograph Collection 2021'de Karaköy’de, Orient Occident Hotel, Autograph Collection 2022'de İstanbul’da tarihi yarım adada açılacağı belirtildi

Delta Hotels by Marriott ise, 2019 yılında Delta Hotels by Marriott İstanbul Haliç'in açılışıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Markanın, 2021 yılı sonunda Delta Hotels by Marriott İstanbul Levent'i açması planlanıyor.

Öte yandan Sheraton İstanbul City Center ve Sheraton İstanbul Levent'in açılışlarının ardından markanın önümüzdeki yıl Sheraton İstanbul Esenyurt'u açması bekleniyor. Şirket, amiral markası Marriott Hotels de yeni açılan İzmir Marriott Hotel ile Türkiye'deki portföyünü daha da büyütmeyi planlıyor.

ALTI DÖNÜŞÜM ANLAŞMASI

Şirketin son iki yılda ülke genelinde altı dönüşüm anlaşması imzaladığı açıklanırken, 2019’dan beri Sheraton İstanbul City Center ve Sheraton İstanbul Levent de dahil olmak üzere bu projelerden beş tanesini hali hazırda Marriott International markası altında işletmeye açtı. Son üç yılda şirket, JW Marriott Istanbul Bosphorus ve The Burdock, Autograph Collection dahil olmak üzere Türkiye'de dört farklı kullanım amacı olan binayı otele dönüştürmek üzere sözleşme imzaladı.

Şirketin Türkiye'de bulunan markaları; Lüks segmentte: JW Marriott, St. Regis Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton, W Hotels, The Luxury Collection ve EDITION, Premium segmentte: Marriott Hotels, Sheraton, Renaissance Hotels, Le Meridien, Autograph Collection, Delta Hotels by Marriott ve Design Hotels; Odaklı hizmet segmentinde: Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels ve AC Hotels by Marriott.