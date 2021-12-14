Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 yılı içinde gerçekleşecek sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihlerini içeren 2022 ÖSYM sınav takvimini açıkladı. İşte 2022 ÖSYM takvimine göre YKS tarihleri

YKS 2022 NE ZAMAN?

Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022