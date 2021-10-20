AA

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, devletin kişi ve kurumlardan aldığı paylar yeni yılda bütçenin gelir kalemleri içinde öne çıkacak.

Buna göre, 2022'de bütçeye kişi ve kurumlardan alınan paylar bu yıla kıyasla yüzde 44 artacak. Böylece 46 milyar 175 milyon 248 bin liralık gelir sağlanması bekleniyor.

Kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde en büyük gelir kaleminin 42 milyar 193 milyon 648 bin lirayla genel bütçeli idarelere ait paylar kaleminden sağlanması öngörülüyor.

Genel bütçeli idarelere ait paylar arasında, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan paylar, tasfiye edilen fon gelirleri, GSM işletmelerinden alınan Hazine payları, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumlarından alınan evrensel hizmet gelirleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi, trafik sigorta payları ve çevre katkı payları yer alıyor.

EN FAZLA PAY GELİRİ KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİNDEN

Bu kapsamda, genel bütçeli idarelere ait paylar arasında en fazla gelirin 15 milyar 257 milyon 188 bin lirayla Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden sağlanması bekleniyor. Bu payı ise GSM işletmelerinden alınan Hazine payları izliyor. Söz konusu kalemden 6 milyar 799 milyon 428 bin liralık gelir öngörülüyor.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan payların ise 3 milyar 835 milyon 924 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Özel bütçeli idarelerden alınan paylardan 1 milyar 283 milyon 743 bin lira, tasfiye edilen fon gelirlerinden 1 milyar 254 milyon 54 bin lira pay geliri bekleniyor.

Bütçe teklifinde, trafik sigorta paylarından ise 1 milyar 220 milyon 19 bin lira gelir elde edileceği beklentisi yer aldı.

İşletmecilerden alınan evrensel hizmet gelirlerinden 1 milyar 206 milyon 208 bin lira, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumlarından alınan evrensel hizmet gelirlerinden de 1 milyar 143 milyon 758 bin lira pay geliri öngörüsünde bulunuldu.

Kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde diğer kalemi ise devlet payları oluşturuyor. Gelecek yıl 3 milyar 981 milyon 600 bin lira devlet payı geliri bekleniyor. Devlet payları ise madenlerden devlet hakkı ve petrolden devlet hissesi olmak üzere iki kalemden oluşuyor. Gelecek yıl madenlerden devlet hakkı olarak 1 milyar 105 milyon 96 bin lira, petrolden devlet hissesi olarak ise 2 milyar 876 milyon 504 bin liralık gelir hedefleniyor.