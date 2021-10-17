2022 yılı "bütçe maratonu" başlıyor

AK Parti hükümetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olan 2022 bütçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 20 Ekim Çarşamba günü yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

Bütçe görüşmeleri, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha geniş alana sahip TBMM Tören Salonu'nda olacak. Bu kapsamda Meclis Başkanlığınca, Tören Salonu'nda gerekli düzenlemeler yapılacak.