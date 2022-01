Yarıyıl (sömestr) tatili Omicron varyantının yayılması nedeniyle erkene alınması gündemde tartışılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 2022 yarıyıl tatili ne zaman? 15 Tatil sömestr tatili erkene alınacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar...

YARIYIL TATİLİ ERTELENECEK Mİ?

"Yarıyıl tatili ertelenecek mi?" sorusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu sözlerle son noktayı koydu:

Bu sık sık konuşuldu, şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2021 - 2022 ÇALIŞMA TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak