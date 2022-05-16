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2022 Üniversiteler ne zaman kapanıyor, tarih açıklandı mı? Üniversitelerin yaz tatiline kaç gün kaldı?

Üniversitelerin ne zaman kapanacağına ilişkin aramalar iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenci; üniversitelerin yaz tatiline girmesine kaç gün kaldı sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

16.05.2022 - 18:54 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna doğru üniversitelerin kapanış tarihi de merak konusu oldu. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenci; üniversiteler ne zaman, hangi tarihte kapanıyor sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

  • ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

    Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

  • Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

  • Bu konuda daha net bilgiler almak için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.

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