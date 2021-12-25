Transfer sezonunun başlamasına sayılı günler kala futbolseverler takımların ve rakip takımların son transferler dedikodularını araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 kış transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini de resmi internet sayfasında paylaştı. İşte, detaylar...

2022 ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) transfer sezonu başında yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.