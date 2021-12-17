2022 SSK emekli zammı ne kadar? SSK emekli maaşları ne kadar?

Asgari ücret görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte açıklanan 2022 Asgari ücret tutarı, emekli maaşı zammı araştırmalarını arttırdı. SSK emeklileri, 2022 emekli zammını merak ediyor.

2022 SSK EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.

SSK EMEKLİLERİNE SON ZAM HAZİRAN AYINDA GELMİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SSK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Ocak Temmuz SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627